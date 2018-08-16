مطالب كريستيان إريكسن تعوّق انتقال مودريتش من ريال مدريد إلى إنتر ميلان

واصل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي طلباته الباهظة في صفقة بيع لاعبه كريستيان إريكسن لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد أن أبدى النادي الملكي رغبته القوية بضم النجم الدنماركي لاعب خط وسط النادي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحف العالمية أن نادي توتنهام طلب الحصول على مقابل مادي مقداره 178 مليون جنيه إسترليني؛ نظير التخلي عن خدمات اللاعب لريال مدريد، وهو ما أثار غضب إدارة الملكي بقيادة فلورنتينو بيريز.

ويأتي تمسك الريال بإريكسن بعد الضغوط التي يواجهها الفريق الإسباني للاستغناء عن لوكا مودريتش لصالح إنتر ميلان، ولكن رحيل اللاعب بالتأكيد مرتبط بضم بديل قوي لتعويضه.

ولكن يبدو أن انتقال لوكا مودريتش إلى إنتر ميلان أصبح يواجه عقبة كبيرة في ظل تقييم توتنهام لكريستيان إريكسن بـ 178 مليون جنيه إسترليني، الأمر الذي يحول دون إتمام خطوة انتقال مودريتش للكالتشيو.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن لوكا 32 عامًا متحمس للانتقال إلى الدوري الإيطالي، على الرغم من اختياره ضمن تشكيلة الفريق الملكي خلال مباراة كأس السوبر الأوروبي بين الريال وأتلتيكو أمس والتي فاز فيها الأخير.

ويعتبر إيركسن واحدًا من أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا، وعنصرًا مهمًا في التشكيلة الأساسية لتوتنهام بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو؛ ما أضاف لصعوبة إقناع دانيال ليفي رئيس توتنهام بالتخلي عن اللاعب.