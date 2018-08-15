ماذا قال زاكيروني مدرب الإمارات عن انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس؟

توقع ألبرتو زاكيروني، المدير الفني للمنتخب الإماراتي، أن يواجه كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الجديد، صعوبات كبيرة في الدوري الإيطالي، على غرار ما حدث للأسطورة الفرنسية ميشيل بلاتيني في يوفنتوس في ثمانينيات القرن الماضي.

وانتقل رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الشهر الماضي، مقابل نحو 100 مليون يورو، لينهي تسع سنوات من الانتقالات والإنجازات مع النادي الملكي.

وقال زاكيروني لصحيفة “ماتينو”، التي تصدر في مدينة نابولي: “لا أعتقد أن رونالدو سيسجل كثيرًا في إيطاليا.. أتذكر كيف عانى (ميشيل) بلاتيني كثيرًا خلال عامه الأول في إيطاليا. سيواجه قائد البرتغال بالتأكيد بعض الصعوبات في البداية”.

وأكد زاكيروني أن نابولي يملك رونالدو أيضًا، هو المدير الفني كارلو أنشيلوتي، موضحًا: “يملك نابولي رونالدو الخاص به وهو كارلو أنشيلوتي. كنت على يقين من أن كارلو سيختار الدوري الإنجليزي، لكن بدلاً من ذلك اخترت المشروع الذي عرضه عليه دي لورنتييس (رئيس نابولي)”.

ورحيل رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس عملاق الدوري الإيطالي، جرّد مدريد من أحد أفضل لاعبيه على الإطلاق، منهيًا المنافسة المثيرة بين الهداف البرتغالي وليونيل ميسي، لاعب برشلونة، التي حددت معالم الدوري الإسباني على مدار السنوات التسع الأخيرة.

وسجل رونالدو 451 هدفًا في جميع المسابقات، وأنقذه في أصعب المواقف، وقاده إلى لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات في آخر خمس سنوات.