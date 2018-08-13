وكيل لوكا مودريتش يثير الجدل مجددًا.. يريد أن يكون نجمًا في إنتر ميلان

أثار ماركو ناليتيليتش، وكيل أعمال النجم لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، الكثير من الجدل مجددًا، حول استمرار موكله مع الفريق الملكي.

وتكهنت تقارير إسبانية وإيطالية أن مودريتش يريد الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ونقلت صحيفة “توتو سبورت” عن ناليتيليتش قوله: “مودريتش يريد أن يكون نجمًا في الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان، دعونا نرى”.

وأضاف: “أعتقد أنه عاجلًا أو آجلًا سيلعب لوكا في إيطاليا، مثل الكثير من الكرواتيين في عمره، لقد نشأ على حب كرة القدم الإيطالية”.

وأشار ناليتيليتش إلى أن انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، هذا الصيف، أثّر على رغبة مودريتش في الانتقال إلى الدوري الإيطالي وقال: “في الحقيقة إنتر ميلان حاول التوقيع معه، ومودريتش يأخذ في اعتباره التأثير الذي سيحدثه كريستيانو رونالدو على الكرة الإيطالية”.

ويتردد أن ريال مدريد وبرئاسة فلورنتينو بيريز سيرفض مغادرة مودريتش، إلا حال الحصول على قيمة فسخ العقد والتي تبلغ 750 مليون يورو.