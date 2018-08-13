تيموي باكايوكو يجري الفحص الطبي في ميلان

وصل اللاعب الفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، عيادة لا مادونينا، صباح اليوم الإثنين؛ لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا لانتقاله إلى ميلان الإيطالي.

وأوضحت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت”، أن باكايوكو وصل العيادة الطبية لإجراء الفحوصات الطبية، بعدما وصل، أمس الأحد، مدينة ميلانو.

وأشارت الصحيفة إلى أن باكايوكو سيوقع عقود انضمامه إلى ميلان عقب نهاية الفحوصات.

وأضافت أن باكايوكو سينضم إلى ميلان بنظام الإعارة مقابل 5 ملايين يورو، مع خيار الشراء بنهاية الموسم مقابل 35 مليون يورو.

وانضم باكايوكو، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى تشيلسي صيف العام 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي مقابل 40 مليون يورو، ويمتد عقده مع البلوز حتى العام 2022.

وشارك باكايوكو في 43 مباراة مع تشيلسي، الموسم الماضي (3070 دقيقة)، وسجل 3 أهداف وصنع مثلها.