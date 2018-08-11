راموس يرفع القبعة للأسطورة مالديني خلال تسلمه كأس “سانتياغو برنابيو” (فيديو)

وجه سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، تحية رائعة للأسطورة الإيطالية، باولو مالديني، مدافع نادي ميلان ومنتخب الأزوري الأسبق.

وكان ميلان طرفا ضد ريال مدريد في مباراة كأس “سانتياغو برنابيو” مساء السبت، وخسر اللقب أمام الملكي بهدف مقابل هدفين.

ولكن المشهد الأجمل هو حينما صعد لاعبي نادي ريال مدريد إلى المنصة الشرفية في ملعب برنابيو، لاستلام الكأس من “مالديني” وكان بجواره “راموس” ينتظر الحصول على اللقب ليحتفل مع زملائه.

Momento que Maldini entrega o Troféu Santiago Bernabeu a Sergio Ramos, e o capitão do Real Madrid retribui fazendo reverência ao ídolo rossonero 'tirando o chapéu' ????????⚫ pic.twitter.com/peOG96kpev — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) August 11, 2018

ووقت رفع الإيطالي الكأس ليقدمه لـ”راموس” قام الأخير برفع القبعة لـ “مالديني” ليظهر احترامه الشديد وتقديره لمسيرة طويلة حافلة بالإنجازات.

يذكر أن “راموس” كانت له تصريحات دائمة يؤكد فيها أن “مالديني” هو مثله الأعلى في عالم كرة القدم، ومركز المدافع الصريح.