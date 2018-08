بهدف أرجنتيني.. إنتر ميلان يعبر أتلتيكو مدريد في الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي، يوم السبت، على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف نظيف في الكأس الدولية للأبطال الودية، التي جرت بينهما استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف مبكر يربك به أي منهما حسابات الآخر، إلى أن جاءت الدقيقة 30 ليتمكن الانتر من التقدم عبر الأرجنتيني لواترو مارتينيز.

وفشلت جميع محاولات أتلتيكو مدريد لإدراك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الانتر بهدف نظيف.

وتواصلت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ففي الوقت الذي بحث فيه الانتر عن مضاعفة النتيجة، كثف مهاجموا أتلتيكو مدريد من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

Lautaro Martínez scored the only goal as the International Champions Cup concluded with a 1-0 win for Inter at Atlético Madrid.

Who will go further in the #UCL this season? pic.twitter.com/CeFADum6ai

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 11, 2018