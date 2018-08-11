ريال مدريد يتوج بكأس “سانتياغو برنابيو” بإسقاط ميلان بثلاثية (فيديو)

توج ريال مدريد بكأس “سانتياغو برنابيو” للمرة 28 في تاريخه، بفوزه على ميلان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب النادي الملكي.

سجل كريم بنزيما وغاريث بيل وبورخا مايورال أهداف ريال مدريد في الدقائق 2 و45 و91، بينما أحرز غونزالو هيغواين هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 4.

افتتح بنزيما أهداف اللقاء سريعا في الدقيقة الثانية من كرة عرضية متقنة من داني كارفاخال، ارتقى لها المهاجم الفرنسية برأسية داخل الشباك محرزا هدف التقدم لريال مدريد.

جاء رد ميلان مباشرة في الدقيقة الرابعة، بتسديدة من جونزالو هيجواين من خارج منطقة الجزاء، عجز كايلور نافاس عن الامساك بها، وسط غياب ضغط مدافعي الملكي.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الفترة الأولى، استطاع بيل ترجيح كفة الفريق الأبيض باحراز الهدف الثاني من ضربة ركنية نفذها أسينسيو، تصل إلى المهاجم الويلزي الذي أسكنها الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع أستطاع البديل بورخا مايورال من احراز الهدف الثالث بتسديدة فشل دوناروما من التصدي لها.