ريال مدريد يتوج بكأس “سانتياغو برنابيو” بإسقاط ميلان بثلاثية (فيديو)

توج ريال مدريد بكأس “سانتياغو برنابيو” للمرة 28 في تاريخه، بفوزه على ميلان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب النادي الملكي.
سجل كريم بنزيما وغاريث بيل وبورخا مايورال أهداف ريال مدريد في الدقائق 2 و45 و91، بينما أحرز غونزالو هيغواين هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 4.
⚽️ #RealMadrid 1:0 #Milan | Friendly | Goal #Benzema, 2#RMAACM pic.twitter.com/kwW7VAHCZR
— @VideoGoals_HD (@goalsvideo_hd1) August 11, 2018
افتتح بنزيما أهداف اللقاء سريعا في الدقيقة الثانية من كرة عرضية متقنة من داني كارفاخال، ارتقى لها المهاجم الفرنسية برأسية داخل الشباك محرزا هدف التقدم لريال مدريد.
⚽️ #RealMadrid 1:1 #Milan | Friendly | Goal #Higuain, 4#RMAACM pic.twitter.com/PqQNj9FL2H
— @VideoGoals_HD (@goalsvideo_hd1) August 11, 2018
جاء رد ميلان مباشرة في الدقيقة الرابعة، بتسديدة من جونزالو هيجواين من خارج منطقة الجزاء، عجز كايلور نافاس عن الامساك بها، وسط غياب ضغط مدافعي الملكي.
⚽️ #RealMadrid 2:1 #Milan | Friendly | Goal #Bale, 45#RMAACM pic.twitter.com/m9ukt4bYX4
— @VideoGoals_HD (@goalsvideo_hd1) August 11, 2018
وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الفترة الأولى، استطاع بيل ترجيح كفة الفريق الأبيض باحراز الهدف الثاني من ضربة ركنية نفذها أسينسيو، تصل إلى المهاجم الويلزي الذي أسكنها الشباك.
⚽️ #RealMadrid 3:1 #Milan | Friendly | Goal #Mayoral, 90+1#RMAACM pic.twitter.com/on9Mgp3XFp
— @VideoGoals_HD (@goalsvideo_hd1) August 11, 2018
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع أستطاع البديل بورخا مايورال من احراز الهدف الثالث بتسديدة فشل دوناروما من التصدي لها.