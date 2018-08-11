أهداف مباراة ريال مدريد وميلان.. ثلاثية للملكي.. وهيغواين يقلص الفارق (فيديو)

أهداف مباراة ريال مدريد وميلان.. ثلاثية للملكي.. وهيغواين يقلص الفارق (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تقدم كريم بنزيما بالهدف الأول لريال مدريد في شباك ميلان خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على لقب كأس “سانتياغو برنابيو”، الرئيس الأشهر في تاريخ النادي الملكي، وهي المباراة التي ينظمها النادي سنويًا.

وجاء هدف بنزيما في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، حيث جاء بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كارباخال داخل المنطقة، ارتقى لها كريم بنزيما برأسية قوية لتسكن الشباك بنجاح.

فيما تعادل هيغواين سريعًا في الدقيقة 4، وجاء الهدف بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق إيجواين، لتسكن على يسار الحارس كيلور نافاس، معلنًا هدف التعادل للميلان.

وفي الدقيقة 45 جاء الهدف الثاني للريال عن طريق غاريث بيل، بعد عرضية رائعة من تنفيذ الركنية عن طريق أسينسيو لداخل المنطقة تسقط أمام بيل ليسددها بقوة فى المرمي تسكن الشباك بنجاح.

وفي الدقيقة 91 سجل مايورال هدفا ثالثا للريال.

ويعد لقاء ميلان البروفة الأخيرة لفريق ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء المقبل على لقب كأس السوبر الأوروبي، والتي ستُقام في إستونيا.

واستبعد مدرب ريال مدريد الحارس البلجيكي الجديد تيبو كورتوا القادم من فريق تشيلسي من تشكيلة المباراة لعدم الجاهزية خاصة، أنه بدأ التدريبات أمس.

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