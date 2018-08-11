إنتر ميلان يتجه إلى لاعب نادي برشلونة بعد فشل ضم لوكا مودريتش

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن إنتر ميلان الإيطالي سيسعى للتعاقد مع رافينيا ألكانتارا، لاعب نادي برشلونة، بعد فشله في التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش من ريال مدريد.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن إدارة إنتر ميلان وجهت أنظارها إلى رافينيا الذي لعب نصف الموسم الثاني الماضي مع الفريق الإيطالي بعقد إعارة.

وتأتي رغبة إدارة إنتر ميلان في التعاقد مع رافينيا بعدما تردد أن إدارة ريال مدريد ترفض بشكل مطلق السماح لمودريتش بالرحيل، وأنها ستتجه لتجديد عقده.

ولعب رافينيا الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، مع إنتر ميلان 17 مباراة، سجل فيها هدفين وصنع 3.

وسيلعب إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، ما قد يجعل رغبة رافينا في اللعب له أكبر.