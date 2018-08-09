رسميًا.. أتلتيكو مدريد يضم المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش (صور)

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني وميلان الإيطالي توصلهما إلى اتفاق بانتقال المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش إلى النادي الإسباني.

وقال أتلتيكو مدريد في بيان رسمي نشره على موقعه على الإنترنت:”توصل نادينا إلى اتفاق مع ميلان لضم نيكولا كالينيتش، لمدة 3 مواسم”.

كما كتب موقع ميلان:”نعلن نقل اللاعب نيكولا كالينيتش إلى أتلتيكو مدريد على صفقة دائمة، والنادي يشكر اللاعب على مهنيته والتزامه تجاه ميلان، ويتمنّى له الأفضل في مرحلته الرياضية الجديدة”.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكنها تقدّر بـ 14 مليون يورو، ويأتي تخلّي ميلان عن لاعبه الكرواتي بعد تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين لمدة موسم بنظام الإعارة مع إمكانية الشراء.

وأضاف موقع أتلتيكو مدريد:”هو لاعب لا يستهان به، خاصة في الكرات، والالتحامات الهوائية”.

ويبلغ كالينيتش من العمر 30 عامًا، وانتقل إلى ميلان صيف العام 2017.

وسجل المهاجم الكرواتي 33 هدفًا في 84 مباراة مع فيورنتينا، و6 أهداف فقط في 41 مباراة مع ميلان.

وارتدى كالينيتش قميص المنتخب الكرواتي 42 مرة، وسجل 15 هدفًا، لكن المدرب زلاتكو داليتش طرده من معسكر كرواتيا في كأس العالم 2018 بعد رفض اللاعب المشاركة كبديل في المباراة الأولى ضد نيجيريا.

وكالينيتش سابع تعاقدات أتلتيكو مدريد بعد: سانتياغو أرياس، وجيلسون مارتينز، وأنطونيو أدان، ولوسيانو فيتو، وثوماس ليمار، ورودريغو هيرنانديز، علمًا بأنه حافظ على لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان الذي كان قريبًا من برشلونة.