رونالدو يحث مارسيلو على الانضمام إلى يوفنتوس

أشارت تقارير صحفية إلى أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الجديد حثّ زميله السابق البرازيلي مارسيلو على الانضمام لبطل الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية إن ريال مدريد قد يخسر نجمًا جديدًا سينضم إلى “السيدة العجوز” بعد انتقال رونالدو إلى اليوفي مقابل 90 مليون استرليني في وقت سابق هذا الصيف.

وأكدت أن انتقال رونالدو إلى اليوفي سيجعل من الدوري الإيطالي الأكثر شعبية على الكرة الأرضية لكن الأمور قد تكون على وشك أن تصبح أفضل بالنسبة إلى جمهور يوفنتوس في حال انتقال مارسيلو أيضا.

وبات الدولي البرازيلي البديل رقم واحد بعد الانضمام الوشيك لليكس ساندرو الظهير الأيسر ليوفنتوس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويواجه ريال مدريد حالة من الاضطراب بعد قرار المدير الفني السابق زين الدين زيدان ترك منصبه كما خسر المدير الفني الجديد جولين لوبيتيغي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش الذي انتقل إلى تشيلسي على سبيل الإعارة.

والآن قالت الصحيفة الإيطالية إن رونالدو يحاول اقناع زميله السابق بالانتقال إلى اليوفي والرحيل عن النادي الملكي من أجل الإسهام في فوز الفريق بلقب دوري الأبطال.

ورغم ذلك لا يبدو أن ريال مدريد سيفرط في ظهيره الأيسر حيث لا يزال ثيو هيرنانديز غير قادر على احتلال مركز الظهير الأيسر بشكل أساسي في الفريق ما يجعل الاستغناء عن مارسيلو صعبًا للغاية.