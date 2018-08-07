فيورنتينا يضم بياتسا جناح منتخب كرواتيا معارًا من يوفنتوس

قال ناديا يوفنتوس وفيورنتينا، اليوم الثلاثاء، إن ماركو بياتسا، جناح يوفنتوس، ترك بطل إيطاليا للانضمام إلى غريمه في دوري الدرجة الأولى فيورنتينا لمدة عام على سبيل الإعارة، مقابل مليوني يورو (2.32 مليون دولار).

وأضاف يوفنتوس في بيان للبورصة الإيطالية أن فيورنتينا يملك خيارًا لجعل صفقة الانتقال دائمة مقابل 20 مليون يورو في نهاية الموسم.

وانضم الدولي الكرواتي، الذي لعب 19 مباراة مع منتخب بلاده، إلى يوفنتوس في 2016 من دينامو زغرب مقابل 23 مليون يورو.

وقضى بياتسا النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى شالكه، ولعب سبع مباريات وسجل هدفين في الدوري الألماني.