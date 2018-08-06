توني كروس: حزين لرحيل كريستيانو رونالدو “كان يسجل 50 هدفًا في الموسم”

أعرب توني كروس، نجم ريال مدريد الإسباني، عن حزنه لرحيل كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كروس، لموقع “سبورت 1”: “ليس من السهل أن يرحل لاعب، كان يسجل 50 هدفًا في الموسم مثل كريستيانو”.

وأضاف الدولي الألماني: “رونالدو كان عمودًا أساسيًا في فريقنا، خلال السنوات الأخيرة، وعامل حاسم في نجاحات ريال مدريد، ومع ذلك، أثق تمامًا أن فريقنا سيكون من الصعب هزيمته في الموسم الجديد”.

وانتقل كروس، للحديث عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا، قائلًا: “هذه الجائزة ليس من السهل الحصول عليها، فهي خاضعة للتصويت وكل شخص يُختار وفقًا لقواعد رياضية أو رؤية شخصية كما حدث العام الماضي”.

وكان كروس، أبدى انزعاجه من تتويج فيليب لام، قائد بايرن السابق بالجائزة، العام الماضي، الذي شهد فوز كروس بثنائية الليغا ودوري الأبطال.

وبدا اختيار لام، تكريمًا له على مجمل مسيرته، نظرًا لأنه لم يتوج بهذه الجائزة خلال مسيرته، قبل أن يقع عليه الاختيار في عام 2017، الذي شهد اعتزاله كرة القدم.

وبسؤاله عن تطلعاته المستقبلية، أجاب كروس: “يبقى هدفي الأساسي هو الاستمتاع بكرة القدم لأطول فترة ممكنة، والحفاظ على مستواي لعدة سنوات”.