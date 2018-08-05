رسميًا.. باولو مالديني يعود إلى ميلان.. تعرف على منصبه الجديد

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الأحد، رسميًا، تولي مدافعه السابق باولو مالديني، منصب مدير التطوير الإستراتيجي للنادي.

وقال النادي في بيان رسمي: “تم تعزيز عصر ميلان الجديد من خلال اسم باولو مالديني، الذي أصبح مدير التطوير الإستراتيجي الجديد”.

وأضاف: “باولو هو أسطورة حية في تاريخ الروسونيري، في موهبته، وقيادته، وولائه، وسجل نجاحه الذي لا مثيل له”.

ولعب مالديني، البالغ من العمر 50 عامًا، 901 مباراة مع ميلان، سجل فيها 33 هدفًا، وكان مع الفريق عندما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، و7 ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقبًا في كأس إيطاليا، وغيرها من الألقاب المحلية والقارية والدولية، علمًا أنه لم يلعب لأي نادٍ إلا لميلان، واعتزل معه العام 2009.

كما يملك مالديني 126 مباراة مع المنتخب الإيطالي.