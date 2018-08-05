ميلان يصعق برشلونة بهدف قاتل في كأس الأبطال الدولية (فيديو)

أحرز فريق إي سي ميلان الإيطالي هدفًا قاتلًا في شباك نادي برشلونة الاسباني، خلال المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الكأس الدولية للأبطال.

وفاز ميلان بهدف نظيف أحرزه أندريه سيلفا في الدقيقة 93.

المباراة كانت هادئة في الشوط الأول، إلا من فرصتين إذ سدد البرازيلي آرثر ميلو كرة رائعة تألق دوناروما وأبعدها، فيما رد القائم الأيسر لمرمى الفريق اللومباردي تسديدة قوية من داخل المنطقة عن طريق مالكوم.

وفي الشوط الثاني كان اللعب سجالًا حتى تمكن ميلان من إحراز هدف الفوز القاتل في الدقيقة 93 بهدف البرتغالي أندريه سيلفا بعد تمريرة اللاعب العاجي فرانك كيسي.