إنتر ميلان يعبر ليون الفرنسي بهدف نظيف في الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

عبر فريق إنتر ميلان الإيطالي اليوم السبت، نظيره ليون الفرنسي، وتغلب عليه بهدف نظيف في بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

لم ينجح لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول، وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 52 لتشهد معها الهدف الأول عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ولم يتوقف ضغط لاعبو ليون عند ذلك، لكنهم بحثوا بشتى الطرق عن فرصة تسجيل التعادل، وتوالت الفرص الضائعة واحدة تلو الأخرى.

كما لم يتمكن لاعبو الإنتر من مضاعفة النتيجة، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق الإيطالي بهدف دون رد.