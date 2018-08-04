نادي ليفربول يكتسح نابولي بخماسية نظيفة وديًا (فيديو)

اكتسح نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، نظيره نابولي الإيطالي بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت بين الفريقين استعدادًا للموسم الجديد.

دخل ليفربول اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف يربك به المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة الرابعة عن طريق جيمس ميلنر.

مباراة ودية | ليفربول 1 × 0 نابولي | هدف اول ليفربول ميلنرا FULL HD pic.twitter.com/ZnQ5CMxIoV — فـهـد F24 (@iif24hd) August 4, 2018

وفي الوقت الذي بحث فيه نابولي عن التعادل، كثف لاعبو ليفربول هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة وهو ما تحقق في الدقيقة التاسعة عن طريق الهولندي جيورجينهو فاينالدوم.

مباراة ودية | ليفربول 2 × 0 نابولي | هدف الثاني ليفربول FULL HD جيني فينالدوم pic.twitter.com/M2HQjCP2Np — فـهـد F24 (@iif24hd) August 4, 2018

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ونجح المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 58.

مباراة ودية | ليفربول 3 × 0 نابولي | هدف ليفربول الثالث FULL HD محمد صلاح pic.twitter.com/ZvAw8PeN26 — فـهـد F24 (@iif24hd) August 4, 2018

وأحكم لاعبو ليفربول سيطرتهم على مجريات اللقاء، وتمكن دانيل ستوريدج من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 73.

مباراة ودية | ليفربول 4 × 0 نابولي | هدف ليفربول الرابع FULL HD ستوريج pic.twitter.com/jOOBcu1s02 — فـهـد F24 (@iif24hd) August 4, 2018

وبعدها بأربع دقائق، نجح الإسباني ألبيرتو مورينو في إحراز الهدف الخامس لليفربول.

مباراة ودية | ليفربول 5 × 0 نابولي | هدف ليفربول الخامس FULL HD مورينو ارحمو نابولي !! هذا وصيف الدوري الايطالي pic.twitter.com/M07srMFKdi — فـهـد F24 (@iif24hd) August 4, 2018

وفشلت جميع محاولات نابولي في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، ليخرج ليفربول فائزًا باللقاء.