مودريتش يحث ريال مدريد على تركه يرحل إلى إنتر ميلان

رغم رد ريال مدريد على تقرير صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية بشأن رغبة لوكا مودريتش في الرحيل عن النادي الملكي إلا أن الصحيفة ذاتها قالت اليوم الجمعة إن قائد كرواتيا سيلتقي مع فلورنتينو بيريز في محاولة لإقناعه بالسماح له بمغادرة النادي لإنتر ميلان.

ووفقًا للصحيفة الإيطالية، فإنه أفضل لاعب في كأس العالم في روسيا سيجتمع مع بيريز الأسبوع المقبل عندما يعود من إجازته التي حصل عليها بعد ختام المونديال.

ويسعى لاعب الوسط البالغ عمره 32 عامًا عن تحديات جديدة وسيحاول إقناع بيريز بأنه يريد الرحيل نظرًا للطموحات الكبيرة في إنتر ميلان.

ويريد مودريتش أن يكون جزءًا من إنتر، حيث وصل وكيل أعماله إلى المدينة الإيطالية نظرًا لأنه وكيل أعمال شيمة فرساليكو الذي وقع لميلان قبل أيام.

وجدد مودريتش عقده حتى عام 2020 ويبلغ من العمر حاليًا 32 عامًا، ما يعني أنه سيبلغ 34 في نهاية عقده مع ريال مدريد ما يعني أنه قد اقترب من الاعتزال.

ويحصل مودريتش على تسعة ملايين يورو سنويًا وتشير التقارير إلى أنه لن يبحث عن رفع أجره في إيطاليا مثلما فعل كريستيانو رونالدو لكنه أجبر على دفع مليون يورو لتجنب أي مشكلة مع الضرائب الإسبانية وقد يكون القانون الجديد للضرائب الإيطالية دافعًا لمودريتش للرحيل.

ووفقًا للصحيفة الإيطالية واسعة الانتشار فإن إنتر ميلان لديه العديد من البدائل لمودريتش في حال فشل الصفقة لكن أبرز هذه البدائل أروتورو فيدال بات قريبًا من التوقيع لبرشلونة بالفعل.