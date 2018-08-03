كريستيانو رونالدو يمنع لاعب يوفنتوس من الرحيل إلى باريس سان جيرمان

يبدو أن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس سيؤثر على مستقبل عدد من اللاعبين سواء أكانوا في يوفنتوس أو في أندية أخرى من الدوري الإيطالي.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو قرر البقاء مع يوفنتوس ورفض الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد انضمام رونالدو إلى يوفنتوس.

وكان ساندرو هدفًا رئيسًا لباريس سان جيرمان لكن شبكة “سبورت ميدياست” قالت إن اللاعب البرازيلي حريص على البقاء في يوفنتوس بعد وصول كريستيانو رونالدو، وهو الأمر الذي حفَّز اللاعب على اتخاذ هذا القرار.

وشددت الشبكة على أن باريس سان جيرمان متمسك بضم ساندرو (27 عامًا) وأنه على استعداد لرفع عرضه ليصل لـ 50 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس لا يريد التخلي عن ساندرو، خاصة بعد رحيل كوادو أساموا، بالإضافة لإصابة ليوناردو سبينازولا، والذي من المتوقع عودته في شهر نوفمبر المقبل.

في سياق متصل، ألغى رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد متابعته لحساب النادي الملكي على موقع “إنستغرام” بعد رحيله عن النادي وانتقاله إلى يوفنتوس عقب 9 سنوات قضاها في مدريد.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا من ريال مدريد لمدة 4 سنوات مقابل 100 مليون يورو (117.34 مليون دولار) الشهر الماضي منهيًا 9 سنوات عامرة بالألقاب والأهداف مع العملاق الإسباني.

وحصل بطل الدوري الإيطالي في آخر 7 سنوات الحصول على خدمات أفضل لاعب في العالم 5 مرات والذي انضم إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد في 2008 في صفقة قياسية عالمية وقتها بلغت 80 مليون جنيه إسترليني (106 ملايين دولار).

وبدأ رونالدو متابعة زملائه الجدد في يوفنتوس على “إنستغرام” في الوقت التي ألغى متابعته لريال مدريد حسبما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

ورغم ذلك مازال “الدون” يتابع زملاءه السابقين في سانتياغو برنابيو وكذلك مدربيه السابقين كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان.

وتأتي هذه الخطوة من رونالدو لتثبت أن رحيله جاء لأسباب تتعلق بعلاقته مع إدارة النادي خاصة الرئيس فلورنتينو بيريز وليس زملاءه أو المدربين.