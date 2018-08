شاهد.. أول تدريب لغونزالو هيغواين وكالدارا مع ميلان (صور)

خاض المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، والإيطالي ماتيا كالدارا، أول تدريب لهما مع نادي ميلان بعد انتقالهما إلى الروسونيري من يوفنتوس.

وقالت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” اليوم الجمعة، إن اللاعبيْن تواجدا بمقر التدريبات، في أول ظهور لهما بقميص ميلان، وخاضا أول تدريب لهما في غياب بقية اللاعبين والمدرب غينارو غاتوزو، حيث يقيمون في معسكر الفريق في الولايات المتحدة.

وأعلن ميلان أمس الخميس ضم هيغواين لموسم واحد على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2019، مع أحقية الشراء.

في حين انضم ماتيا كالدارا لميلان كجزء من صفقة تبادلية مع يوفنتوس تشمل عودة المدافع ليوناردو بونوتشي إلى البيانكونيري.

وسبق أن لعب هيغواين في نابولي 3 مواسم، وموسمين مع يوفنتوس، علمًا أنه من خريجي نادي ريفر بليت الأرجنتيني قبل أن ينضم إلى ريال مدريد.

???? Milanello

Fitness tests for our new Rossoneri! ????‍♂????⚫

Test fisici per #GH9 e #MC33 ????????#weareacmilan pic.twitter.com/pJCxseLFUS

— AC Milan (@acmilan) ٣ أغسطس ٢٠١٨