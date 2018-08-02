رسميًا.. ليوناردو بونوتشي يعود إلى يوفنتوس الإيطالي (فيديو)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عودة لاعب كرة القدم ليوناردو بونوتشي إلى صفوفه بعد موسم قضاه مع ميلان.

وقال النادي في بيان على موقعه الإليكتروني، “نعلن التعاقد مع بونوتشي لمدة 5 مواسم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد”، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ورحل بونوتشي بصورة مفاجئة العام الماضي إلى صفوف ميلان بسبب وجود خلافات بينه وبين المدرب ماسيلميانو أليغري.

وحمل بونوتشي شارة القيادة لميلان خلال الموسم الماضي وقاده إلى الوصول للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).