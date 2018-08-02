رسميًا.. آي سي ميلان يتعاقد مع الأرجنتيني غونزالو هيغواين وماتيا كالدارا

أعلن نادي آي سي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين قادمًا من يوفينتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال النادي عبر موقعه الإليكتروني، “يعلن ميلان عن التعاقد مع الأرجنتيني غونزالو هيغواين وماتيا كالدارا خلال فترة الانتقالات الصيفية”.

وأضاف “غونزالو وماتيا هما جزءان مهمان من العصر الجديد للنادي”.

وأوضح “غونزالو هيغواين يصل إلى ميلانو حتى 30 يونيو/ حزيران 2019 “.

وتابع النادي في بيانه “ماتيا كالدارا أخيرًا يصل كجزء من صفقة التبادل مع ليوناردو بونوتشي الذي يعود إلى يوفنتوس، حيث وقع المدافع البالغ من العمر 24 عامًا عقدًا يربطه بميلانو حتى 30 يونيو/ حزيران 2023”.

وانضم هيغواين إلى يوفنتوس قادمًا من صفوف نابولي صيف 2016 مقابل 90 مليون يورو.

ولعب المهاجم الأرجنتيني 105 مباريات بقميص يوفنتوس سجل خلالها 55 هدفًا وصنع 12.