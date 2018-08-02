براد غوزان حارس مرمى نجوم الدوري الأمريكي يجري حوارات أثناء مباراة يوفنتوس (فيديو)

تواصل براد غوزان حارس أتلانتا الأمريكي مع المعلقين أثناء لقاء نجوم الدوري الأمريكي للمحترفين أمام يوفنتوس والذي انتهى بالتعادل 1-1 وفوز الفريق الإيطالي بضربات الترجيح .

وأثناء اللقاء كان الحارس الدولي الأمريكي يجيب عن أسئلة المعلقين من خلال ميكروفون صغير، ويصف سير اللقاء كما نقلت توجيهاته لزملائه المدافعين خلال سير اللقاء .

وكانت التجربة فريدة للحارس، وأول مرة تحدث في لقاء لكرة القدم حيث شارك براد غوزان بشكل مباشر في التعليق على اللقاء كلاعب أساسي .