بالفيديو والصور.. بونوتشي يجري الكشف الطبي تمهيدًا للعودة إلى يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في آخر 7 مواسم، اليوم الخميس، أن المدافع ليوناردو بونوتشي وصل إلى تورينو، حيث سيخضع للكشف الطبي، تمهيدًا لعودته إلى النادي قادمًا من ميلان.

وانضم بونوتشي إلى ميلان الصيف الماضي، لكنه سيعود إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية تشمل انتقال المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين وكالدارا إلى ميلان.

وشارك بونوتشي، البالغ من العمر 31 عامًا، في 80 مباراة دولية مع إيطاليا، ولعب 7 سنوات في يوفنتوس قبل أن ينتقل إلى ميلان.

وانتشرت صور -أيضًا- لهيغواين بقميص ميلان وهو يجري الكشف الطبي تمهيدًا لإنهاء الصفقة التبادلية.

ويأمل يوفنتوس بإعادة بونوتشي إلى تعزيز القوة الدفاعية للفريق، إذ إن بونوتشي سيلعب مجددًا إلى جوار زميليه أندريا بارزالي وجيورجي كيليني.