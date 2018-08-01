مالك نابولي الإيطالي يستحوذ على باري المتعثر ماليًا

استحوذ أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، على نادي باري المتعثر عقب هبوطه إلى الدرجة الرابعة بسبب صعوبات مالية.

وأنهى باري، الذي شارك آخر مرة في الدرجة الأولى موسم 2010-2011، الموسم الماضي في المركز السابع بالدرجة الثانية وخاض ملحق الترقي للدرجة الأولى.

لكن تم رفض منحه ترخيصًا الشهر الماضي لخوض الموسم المقبل، ليجبر على العودة للدرجة الرابعة وهي أعلى درجات مسابقات الهواة.

وعرض أنطونيو ديكارو رئيس بلدية المدينة، أمس الثلاثاء، ملكية النادي على دي لورينتيس الذي جاء في مقدمة عشرة مرشحين.

وقال دي لورينتيس في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: “النادي يملك تاريخًا عريقًا يصل إلى 110 أعوام، يجب أن ننهض سريعًا من أجل العودة للدرجة الأولى.

وأضاف: “شيء وحيد مؤكد. لا يمكن دمج نابولي مع باري لأنهما في مدينتين مختلفتين وكل منهما له تاريخه وجماهيره وهذا يجب احترامه، باري لن يتم إلحاقه بنابولي”.

وقال دي لورينتيس إن نجله لويجي سيكون مسؤولًا عن النادي.