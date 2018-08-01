كريستيانو رونالدو عن أول تمرين له مع يوفنتوس: حصة تدريبية شاقة

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته بأول مران يخوضه مع ناديه الجديد يوفنتوس الإيطالي.

ونشر رونالدو صورة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ‘تويتر’ تجمعه مع زملائه الجدد.

وغرد رونالدو عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلًا: ” أول حصة تدريبية شاقة، تم إنجاز العمل”.

Primeiro treino duro. Trabalho feito!???????????????? pic.twitter.com/MhHauAGPuM — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) ٣١ يوليو ٢٠١٨

وتدرب رونالدو رفقة عدد محدود من زملائه الجدد حيث إن أغلب لاعبي يوفنتوس والجهاز الفني يتواجدون حاليًا في المعسكر الإعدادي في أمريكا.

وشارك رونالدو في الحصة التدريبية رفقة الأرجنتينيين باولو ديبالا وغونزالو هيغواين والكولومبي خوان كوادرادو والبرازيلي دوغلاس كوستا والأوروغوياني رودريغو بينتانكور.

وانضم رونالدو (33 عامًا) إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد لـ 4 سنوات، وسيحصل على 30 مليون يورو سنويًا.

ويستهل يوفنتوس رحلة الدفاع عن لقبه في ضيافة كييفو في 19 أغسطس المقبل.