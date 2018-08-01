هل ينتقل لوكا مودريتش إلى إنتر ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي؟

ربطت تقارير صحفية اسم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، موضحين أن مسؤولي الأخير تواصلوا مع وكلاء اللاعب لمعرفة رأيه في الانتقال لصفوف “النيراتزوري” خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية إن إدارة الإنتر تواصلت مع وكلاء لاعب وسط الميرينغي، الذي أبدى من جهته ترحيبًا بالفكرة من الناحية المبدئية، وذلك في حوار مع زميليه في المنتخب الكرواتي وثنائي إنتر، مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريتشيتش.

وأشارت الوسيلة الإعلامية ذائعة الصيت نفسها، إلى أن إدارة النادي الإيطالي ترغب في أن تكون عودة الفريق لدوري الأبطال في الموسم المقبل بعد غياب 6 سنوات منذ آخر مشاركة في موسم (2011-12)، قوية للغاية.

Inter Milan have made contact with Real Madrid midfielder Luka Modrić’s agent over a move. Modric is understood to be open to the move. pic.twitter.com/JxK8hiPkTM — Transfer News (@TransfersLlVE) July 31, 2018

وتابعت، أن الفريق، الذي يدربه لوتشانو سباليتي، يطمح في إبرام مزيد من الصفقات القوية بعد التعاقد مع أسماء بحجم الغاني كوادو أسامواه والبلجيكي راديا ناينغولان ولاوتارو مارتينيز، بالإضافة للكرواتي شيمي فرساليكو، الذي انتقل أمس من صفوف أتلتيكو مدريد.

ويأمل مسؤولو إنتر في إبرام صفقة تهز الساحة الكروية، مثل تلك التي أبرمها بطل إيطاليا، يوفنتوس، بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن مودريتش تمكن من قيادة منتخب كرواتيا لتحقيق الإنجاز الكروي الأكبر في تاريخها باحتلال المركز الثاني في مونديال روسيا 2018 بعد الخسارة في النهائي أمام فرنسا 2-4.