هل ينتقل لوكا مودريتش إلى إنتر ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي؟

ربطت تقارير صحفية اسم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، موضحين أن مسؤولي الأخير تواصلوا مع وكلاء اللاعب لمعرفة رأيه في الانتقال لصفوف “النيراتزوري” خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية إن إدارة الإنتر تواصلت مع وكلاء لاعب وسط الميرينغي، الذي أبدى من جهته ترحيبًا بالفكرة من الناحية المبدئية، وذلك في حوار مع زميليه في المنتخب الكرواتي وثنائي إنتر، مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريتشيتش.

وأشارت الوسيلة الإعلامية ذائعة الصيت نفسها، إلى أن إدارة النادي الإيطالي ترغب في أن تكون عودة الفريق لدوري الأبطال في الموسم المقبل بعد غياب 6 سنوات منذ آخر مشاركة في موسم (2011-12)، قوية للغاية.

Inter Milan have made contact with Real Madrid midfielder Luka Modrić’s agent over a move. Modric is understood to be open to the move. pic.twitter.com/JxK8hiPkTM

