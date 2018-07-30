رئيس نابولي ينتقد صفقة كريستيانو رونالدو: ضم لاعب بهذا المبلغ في نهاية مسيرته “مخاطرة”

انتقد أوريليو دي لورنتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس من ريال مدريد، مقابل مبلغ إجمالي بلغ 117 مليون يورو، وراتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو واعتبر الصفقة بمثابة الـ”مغامرة”.

وقال رئيس نابولي: “كريستيانو له عمر من أجل توازن الفريق من الخطر، صرف كل هذا المبلغ من أجل لاعب في نهاية مسيرته مخاطرة بالطبع”.

وأضاف: “أجره السنوي خارج إطار مقاييس يوفنتوس”.

Cristiano Ronaldo arriving at Turin's Caselle airport pic.twitter.com/NOwV2PxhNg — Tarek Khatib (@ADP1113) July 29, 2018

وأكد رئيس فريق الجنوب الإيطالي، أن الصفقة ممكن أن تكون تجارية أكثر منها رياضية، موضحًا: “يوفنتوس يمثل أحسن واجهة لمجموعة فيات، ومن أجل حماس المشجعين وبعد الفوز 7 مرات بالدوري الإيطالي كيف يمكن إعادة تحميسهم، ونفس الشيء مع الشركات الداعمة، ولذلك كان التوقيع من رونالدو فكرة جيدة من هذه الناحية”.

وأكد رئيس نابولي الأخبار التي تحدثت عن عرض جورجي مينديز للنجم البرتغالي على فريقه، قائلًا: “قال لي مينديز إن كريستيانو سيجعل نابولي فريقًا غنيًا وأجبته بأن 250 مليون يورو الأولى من الإيرادات ستكون للفريق و100 مليون يورو بعدها لكريستيانو، وبذلك يكون قد دفع ثمن صفقته بنفسه، لكن يوفنتوس ظهر في الصورة وأخذ الصفقة”.

وكشف رئيس نابولي عن اتفاقه مع مدربه السابق ماوريسيو ساري قبل إنهاء عقده، مشددًا: “اتفقت مع ساري ووقع عقدًا بكونه لن يتعاقد مع أي لاعب من صفوف الفريق باستثناء جورجينيو، لكن كان هناك صراع قوي من أجل خروج المزيد من اللاعبين لكننا منعنا ذلك”.