روما يستهدف نجمًا من يوفنتوس لتعويض مالكوم

يواصل روما الإيطالي بحثه عن لاعب لتعويض انتقال البرازيلي مالكوم إلى نادي برشلونة، رغم أنه كان قريبًا من الذئاب.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، الأحد، عن رغبة روما في التعاقد مع الكولومبي خوان كوادرادو من يوفنتوس، لضمه إليه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا” أن المدير الرياضي لروما مونشي، استفسر عن موقف كوادرادو، حيث تفكر إدارة الذئاب في التعاقد مع اللاعب لشغل مركز الجناح الأيمن في الموسم المقبل.

وانتقل كوادرادو إلى يوفنتوس الصيف الماضي، بعد أن لعب للفريق لأول مرة في 2015 قادمًا من تشيلسي بنظام الإعارة مدة موسمين.

ويبلغ كوادرادو من العمر 30 عامًا، ولعب لأندية أودينيزي وليتشي وفيورنتينا ويوفنتوس في إيطاليا وتشيلسي الإنجليزي.

وينتهي عقد كوادرادو مع يوفنتوس بعد عامين، علمًا أنه لعب للفريق 114 مباراة، وسجل 13هدفًا وصنع 28.