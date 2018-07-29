سيميوني يتراجع: ليونيل ميسي أفضل من كريستيانو رونالدو بلا شك

أكد دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بلا شك، أفضل من كريستيانو رونالدو.

ورد سيميوني على أسئلة الصحفيين، قبل مباراة أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان في كأس الأبطال الدولية في سنغافورة، غدًا الإثنين، التي تتعلق برسالته الصوتية المسربة خلال كأس العالم وأزمة منتخب الأرجنتين.

واختار سيميوني مواطنه ميسي بالتأكيد، في رده على سؤال بشأن أفضليته مقارنة بمهاجم يوفنتوس الجديد رونالدو قائلًا: “سأختار ميسي بالتأكيد دون أدنى شك”.

وأضاف: “نعم قلت ذلك، لكن المحادثة كانت بين أصدقاء يتحدثون عن كرة القدم. لم يكن الحوار يدور عن أفضل لاعب في العالم”.

“كنت أعني أنه بالنسبة للنادي العادي ولاعبين عاديين، لكن رونالدو أفضل بالطبع، لكن عند مقارنته مع ميسي يظل ليونيل الأفضل في العالم”.

وقال الأرجنتيني سيميوني، إن منتخب بلاده بدا تائهًا خلال مباراة كرواتيا بنهائيات كأس العالم، وذلك في رسالة صوتية جرى تسريبها لمحطات إذاعية إسبانية وأرجنتينية.

وقال سيميوني عن ميسي في التسجيل المسرب: “ميسي جيد للغاية، لكنه جيد للغاية لأن معه مجموعة من اللاعبين الاستثنائيين. إذا كان عليك الاختيار بين ميسي ورونالدو في مباراة عادية، فمن تختار؟”.

ورغم انتقاده خلال كأس العالم، إلا أن سيميوني أشاد بميسي، واعتبره أفضل من رونالدو، والأفضل في العالم بلا شك.