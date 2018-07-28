يوفنتوس يهزم بنفيكا بركلات الترجيح في كأس الأبطال الدولية (فيديو)

يوفنتوس يهزم بنفيكا بركلات الترجيح في كأس الأبطال الدولية (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

فاز يوفنتوس الإيطالي على بنفيكا البرتغالي، اليوم السبت، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة في شوطيها الأصليين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية.

وعلى ملعب “ريد بول أرينا” في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، افتتح الفريق البرتغالي باب التسجيل في الدقيقة 65 بقدم أليكس جريمالدو بطريقة رائعة من ركلة حرة لعبها بإتقان من فوق الحائط البشري لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للحارس الشاب ماتيا بيرين.

وانتظر “البيانكونيري” حتى قبل صافرة النهاية بست دقائق ليعدّل الكفة بطريقة رائعة أيضًا بقدم لاعب الوسط الشاب لوكا كليمينزا الذي أطلق تسديدة يسارية ذهبت إلى أقصى الزاوية اليمنى لمرمى بنفيكا.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم الفائز، ليتمكن لاعبو يوفنتوس من حسم الأمور لصالحهم بنتيجة (4-2).

ورفع يوفنتوس رصيده لـ4 نقاط في المركز الرابع مؤقتًا، فيما يحتل “النسور” المركز السادس برصيد 3 نقاط.

وتتبقى مباراة وحيدة لبطل إيطاليا في البطولة ستكون أمام ريال مدريد الإسباني يوم 5 أغسطس/آب المقبل على ملعب (فيديكس فيلد)، بينما سيلعب بنفيكا داخل أراضيه أمام أوليمبيك ليون الفرنسي يوم الأربعاء المقبل على ملعب (ألجارفي) في مدينة فارو البرتغالية.

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