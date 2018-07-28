يوفنتوس يهزم بنفيكا بركلات الترجيح في كأس الأبطال الدولية (فيديو)

فاز يوفنتوس الإيطالي على بنفيكا البرتغالي، اليوم السبت، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة في شوطيها الأصليين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية.

وعلى ملعب “ريد بول أرينا” في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، افتتح الفريق البرتغالي باب التسجيل في الدقيقة 65 بقدم أليكس جريمالدو بطريقة رائعة من ركلة حرة لعبها بإتقان من فوق الحائط البشري لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للحارس الشاب ماتيا بيرين.

بطولة الكأس الدولية للأبطال | يوفنتوس 1 × 1 بنفيكا | أهداف اللقاء كاملة HD :pic.twitter.com/6wJbMLfYzC — AJFMedia (@AJFMedia) July 28, 2018

وانتظر “البيانكونيري” حتى قبل صافرة النهاية بست دقائق ليعدّل الكفة بطريقة رائعة أيضًا بقدم لاعب الوسط الشاب لوكا كليمينزا الذي أطلق تسديدة يسارية ذهبت إلى أقصى الزاوية اليمنى لمرمى بنفيكا.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم الفائز، ليتمكن لاعبو يوفنتوس من حسم الأمور لصالحهم بنتيجة (4-2).

ركلات الترجيح | يوفنتوس 4 × 2 بنفيكا HD pic.twitter.com/3ny9ayWdft — صقر | S8R ▶️ (@OM9_SR3_) July 28, 2018

ورفع يوفنتوس رصيده لـ4 نقاط في المركز الرابع مؤقتًا، فيما يحتل “النسور” المركز السادس برصيد 3 نقاط.

وتتبقى مباراة وحيدة لبطل إيطاليا في البطولة ستكون أمام ريال مدريد الإسباني يوم 5 أغسطس/آب المقبل على ملعب (فيديكس فيلد)، بينما سيلعب بنفيكا داخل أراضيه أمام أوليمبيك ليون الفرنسي يوم الأربعاء المقبل على ملعب (ألجارفي) في مدينة فارو البرتغالية.