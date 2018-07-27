ريال مدريد يخطط لصفقة دفاعية من يوفنتوس

يسعى ريال مدريد للتعاقد مع المدافع الإيطالي دانيلي روجاني من يوفنتوس، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ويعد روجاني البالغ من العمر 23 عامًا، هدفًا رئيسًا لنادي تشيلسي الإنجليزي ومدربه الإيطالي ماوريسيو ساري.

ووفقًا لصحيفة “ديلي إكسبريس”، فإن ريال مدريد يريد خطف روجاني من تشيلسي، باستغلال العلاقة الجيدة مع إدارة يوفنتوس، عقب الانتقال للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الفريق الملكي إلى السيدة العجوز.

وأوضحت الصحيفة أن نجاح ريال مدريد في ضم روجاني سيمثل ضربة لتشيلسي ومدربه ساري.

وقال ديفيد توركيا قبل أيام إن مولكنه روجاني لم يطلب الرحيل عن السيدة العجوز هذا الصيف، وإنه يتمتع بالهدوء والسعادة مع الفريق.

وانتقل روجاني إلى يوفنتوس العام 2015 قادمًا من إمبولي، لكنه لعب الموسم الماضي 26 مباراة

ويبدو أن ريال مدريد يريد التعاقد مع روجاني مع تقدم سيرجيو راموس في العمر، وعدم ثقته في خيسوس فاييخو.