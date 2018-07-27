خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ميلان يعلّق على أنباء التعاقد مع ليونيل ميسي

نفى النجم الأرجنتيني المعتزل ونائب رئيس نادي إنتر ميلان خافيير زانيتي، التقارير التي تحدثت عن إمكانية انتقال ليونيل ميسي لاعب برشلونة إلى إنتر ميلان، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وتحدثت تقارير عن أن ميسي نجم برشلونة الأول قد يلحق بكريستيانو رونالدو الذي غادر ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

لكن زانيتي اللاعب السابق لإنتر ميلان نفى كل هذه التقارير وقال: “لا يوجد أي أمل في وصول ميسي إلى إنتر ميلان”.

وأضاف زانيتي في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي إكسبريس” الإنجليزية: “إنه أمر مجنون تمامًا، ليس هناك أي شيء حقيقي فيما يقال”.

ويتقاضى ميسي، البالغ من العمر 31 عامًا، 40 مليون يورو سنويًا، مع برشلونة، ويمتد تعاقده مع الفريق الكتالوني حتى نهاية موسم 2020/2021.

يشار إلى أن زانيتي (44 عامًا) لعب لإنتر ميلان 19 موسمًا، إذ انضم للفريق العام 1995، واعتزل في 2014، ونجح في حصد 16 بطولة مع النيراتزوري، بينها 5 ألقاب في الدوري الإيطالي ولقب في دوري أبطال أوروبا.