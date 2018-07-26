جدول مباريات الدوري الإيطالي.. تعرف على أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في الكالشيو (صورة)

أجرت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإيطالي، اليوم الخميس، قرعة الكالشيو لموسم 2018/2019.

وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة ليوفنتوس، في بداية حملة الدفاع عن لقبه للموسم الثامن على التوالي في الدوري الإيطالي.

وسيلتقي يوفنتوس بقيادة نجمه الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضد كييفو فيرونا في الجولة الأولى، في حين يلعب نابولي وصيف الموسم الماضي ضد لاتسيو، بينما يلعب ميلان ضد جنوة، وإنتر ميلان أمام ساسولو، كما يلتقي روما مع تورينو في الجولة الأولى.

ويلتقي فيورنتينا مع سامبدوريا في الجولة ذاتها، وبارما ضد أودينيزي،

يشار إلى أن يوفنتوس هو بطل الدوري الإيطالي في آخر 7مواسم ويبدو في طريقه للقب الثامن.

وجاءت مباريات الجولة الأولى على النحو التالي:

– أتلانتا VS فروسينوني.

– بولونيا VS سبال.

– كييفو فيرونا VS يوفنتوس.

– إمبولي VS كالياري.

– لاتسيو VS نابولي.

– ميلان VS جنوى.

– بارما VS أودينيزي.

– سامبدوريا VS فيورنتينا.

– ساسولو VS إنتر ميلان.

– تورينو VS روما.

وتبدأ مباريات الدوري الإيطالي يوم الأحد الموافق 19 من الشهر المقبل