رئيس روما يرفض اعتذار نادي برشلونة ويطالب بمنحه ميسي كتعويض

يزعم جيمس بالوتا رئيس نادي روما الإيطالي أن السبيل الوحيد لناديه حتى يتناسى ما فعله برشلونة في صفقة مالكوم هو أن يمنحه النادي الكتالوني ليونيل ميسي.

ونجح برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني بخطف البرازيلي الواعد مالكوم جناح بوردو، وتعاقد معه لمدة 5 سنوات في خطوة مفاجئة بعد إعلان روما اتفاقه مع النادي الفرنسي لضم نفس اللاعب.

وأوضح برشلونة عبر موقعه على الإنترنت أن مالكوم سينضم إلى صفوفه حتى موسم 2022/2023 مقابل 41 مليون يورو (47.89 مليون دولار) بشكل مبدئي مع إمكانية دفع مليون يورو إضافية.

وكان من المنتظر انضمام مالكوم لفريق العاصمة الإيطالية، لكنه لم يستقل الطائرة المتجهة إلى روما يوم الإثنين بهدف إجراء الفحص الطبي هناك.

وذكرت تقارير صحفية أن برشلونة اتَّجه نحو التعاقد مع مالكوم بعد الفشل في التوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم مواطنه ويليان مهاجم البرازيل، وعرض على بوردو مبلغًا أكبر من روما.

وقال بالوتا لمحطة SiriusXM الإذاعية:”تدخّل برشلونة بطريقة غير أخلاقية في صفقة مالكون، وفي الصباح، كان مونشي (المدير الرياضي) في مكالمة جماعية مع وكيله، وتم إبرام صفقة، وتلقينا استشارة قانونية، ويبدو أنه سيتم استدعاء بوردو للإدلاء بشهادته، لكن يوم أمس اعتذر لنا برشلونة، لكنني لم أقبل الاعتذار، والطريقة الوحيدة لقبوله هي إذا قرروا منحنا ميسي”.

وردّ بالوتا على سؤال بشأن توتر العلاقات مع برشلونة قائلًا:”منع العلاقات مع برشلونة؟ لا، إنهم أكبر منّا وسيكون لدينا اتفاقات معهم في المستقبل”.