إنتر ميلان يحاول استعادة كوفاسيتش من ريال مدريد

فتح إنتر ميلان، قنوات الاتصال مع ريال مدريد، من أجل الحصول على خدمات لاعبه ماتيو كوفاسيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويريد إنتر ميلان، استعادة الدولي الكرواتي، ماتيو كوفاسيتش، الذي تألق بشكل كبير برفقة النادي الإيطالي، قبل أن يحط الرحال بالعاصمة الإسبانية.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإنَّ إنتر ميلان مستعد لدفع 40 مليون يورو، للحصول على خدمات كوفاسيتش (24 عامًا)، حيث يحاول استغلال رغبة اللاعب في مغادرة الريال، بعد 3 سنوات قضاها هناك، نظرًا لقلة مشاركاته مع الفريق الملكي.

من جهة أخرى، أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن ريال مدريد يريد 90 مليون يورو، للتخلي عن خدمات كوفاسيتش، الذي ترغب عدة أندية أوروبية كبيرة في التعاقد معه، على غرار مانشستر سيتي، ونابولي، وروما.