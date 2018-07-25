أتلانتا الإيطالي يستعير الكرواتي ماريو باشاليتش من تشيلسي الإنجليزي

أعلن نادي أتلانتا الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع لاعب كرة القدم الكرواتي ماريو باشاليتش قادمًا من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني: “نعلن عن تعاقدنا مع الكرواتي ماريو باشاليتش على سبيل الإعارة لموسم واحد، بعد الاتفاق مع مسؤولي تشيلسي على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد”، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وانتقل باشاليتش الموسم الماضي إلى صفوف سبارتاك موسكو الروسي على سبيل الإعارة، حيث لعب معه 21 مباراة بالدوري المحلي مسجلًا أربعة أهداف.

وسبق لباشاليتش (23 عامًا) اللعب في صفوف إيلتش الإسباني وموناكو الفرنسي، كما انضم لميلانو الإيطالي على سبيل الإعارة قبل عامين.