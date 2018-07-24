المدير الرياضي لروما يكشف كواليس فشل صفقة مالكوم ويهاجم نادي برشلونة

انتقد المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، رامون مونشي، نادي برشلونة الإسباني بعد خطف صفقة الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، رغم الإعلان الرسمي والاتفاق مع ناديه بوردو الفرنسي قبل أن يحول وجهته إلى البرسا.

وأعلن روما، وبوردو، توصلهما لاتفاق ينتقل بمقتضاه اللاعب صاحب الـ21 إلى الفريق الإيطالي، وبالفعل تم حجز تذاكر الطيران له، وانتظره جمهور الذئاب في المطار، وفجأة أعلن برشلونة دخوله في الصفقة، ونجح في النهاية في الظفر بتوقيع اللاعب وأعلن عن ضمه رسميًا، اليوم الثلاثاء.

وما حدث تسبب بغضب كبير من قبل مشجعي روما لشعورهم بأنهم تم خداعهم.

وقال مونشي خلال مؤتمر صحفي:”كان لدينا اتفاق مع اللاعب، ووكيله، وبوردو، وكل شيء كان يسير بشكل جيد”.

وأضاف:”أبلغت الرئيس أن بعض الخطط تغيرت ما دفعني لمفاوضة اللاعب مرة أخرى، وتقديم عرض أكبر من عرض برشلونة”.

وتابع:”جيمس بالوتا قرر تقديم أفضل عرض ممكن للاعب، لكن وقتما تحولت المفاوضات إلى مزاد علني كان علينا الانسحاب”.

وواصل:”بوردو هو من أراد الإعلان عن الصفقة عبر بناء على طلب من رئيسه، ولكنني رفضت بسبب وجودنا في البورصة، ولكنهم أعلنوا لذا أعلنا نحن أيضًا”.

وأكمل:”الصفقة كانت تمت بالفعل، وكنا حجزنا للاعب تذاكر الطيران، وموعد الفحص الطبي، وإن أراد أي لاعب القدوم إلى روما فهذا شيء رائع، لكن من لا يريدنا لا نريده”.

وأضاف:”أعتذر لجماهيرنا عما حدث، وأؤكد لهم إننا نعمل بشكل شاق للبحث عن لاعب يريد القدوم إلى روما، وربما أفضل من مالكوم”.