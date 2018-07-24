روما يتعاقد مع الحارس السويدي روبن أولسن بـ8.5 مليون يورو (فيديو)

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الحارس الكروي السويدي روبن أولسن قادمًا من كوبنهاجن الدنماركي.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني، “نود الإعلان عن إتمام صفقة شراء اللاعب روبن أولسن بشكل نهائي من نادي كوبنهاجن مقابل مبلغ قدره 8.5 مليون يورو، مع إضافات، قد تصل بحد أقصى إلى مبلغ 3.5 مليون يورو، حسب نسبة مشاركة اللاعب وتحقيق البطولات مع الفريق”.

وأضاف “بالإضافة إلى حصول نادي كوبنهاجن على نسبة بيع تبلغ 10%، في حال قرر روما بيع اللاعب في المستقبل، ووقع اللاعب عقدًا طويل الأمد مع النادي يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2023”.

وقال أولسن عقب التوقيع “أنا سعيد للغاية ومتحمس، إنه لشرف عظيم لي أن أتمكن من اللعب في روما، إنها خطوة كبيرة في مسيرتي”.

وأولسن هو حارس مرمى منتخب السويد، وأمضى مواسمه الثلاثة الأخيرة مع نادي كوبنهاغن، كما شارك مع منتخب بلاده في بطولة العالم الأخيرة في روسيا، وحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات من الخمسة التي شارك فيها.