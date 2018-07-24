هل ينتقل ميسي إلى إنتر ميلان ليشعل المنافسة مع كريستيانو رونالدو مجددًا؟

انتهى سيناريو التنافس بين كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق وغريمه ليونيل ميسي، بعدما وافق النادي الملكي على بيع الدون البرتغالي إلى يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو.

واستمتع عشاق كرة القدم بـ9 سنوات من المنافسة بين الثنائي الأبرز في تاريخ كرة القدم المعاصر.

ونشرت صحيفة توتوسبورت تقريرًا قالت من خلاله، إن نادي إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع ليونيل ميسي لاعب برشلونة ومنتخب الأرجنتين، من أجل إعادة إشعال المنافسة بينه وبين رونالدو.

وقال ماركو ترونشيتي بروفيرا، المدير التنفيذي لشركة بيريللي راعية إنتر ميلان منذ وقت طويل، لصحيفة توتوسبورت مدعيًا ​​أن رعاة النادي قد يقدمون عرضًا قويًا لميسي.

وقال ترونشيتي بروفيرا: “آمل أن يتمكن النادي، بمجرد أن تسمح له معايير اللعب المالي النظيف، بتوقيع صفقة ضخمة”.

وتابع “ميسي، كيف يمكنك أن تقول لا لميسي؟”.

وبحسب الصحيفة، سيكون أمرًا رائعًا أن يختتم الثنائي -الذي طالما أمتع العالم بالتنافس- مسيرته في الدوري الإيطالي.

ويمكن أن يقدم إنتر ميلان على تلك الخطوة الصيف المقبل بحسب توتوسبورت.