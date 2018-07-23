نتائج مذهلة كشفتها الفحوص الطبية لكريستيانو رونالدو.. تعرّف عليها

يبدو أن أخبار انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس لن تنتهي قبل بداية الموسم، بعدما كشفت تقارير إنجليزية عن نتائج مذهلة كشفتها الفحوص الطبية التي خضع لها رونالدو.

وقالت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، اليوم الإثنين، إنَّ رحيل رونالدو عن ريال مدريد مقابل 105 ملايين يورو، في عمر الـ33 عامًا، أثار الكثير من الجدل حول ثمنه.

وأوضحت الصحيفة أنَ الجدل حول قيمة انتقال رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس انتهى، بعد نتائج الفحوصات الطبية للبرتغالي التي أجراها داخل نادي يوفنتوس.

وقالت “ميرور”: “الفحوصات كانت لرجل تخطى الـ 30 من عمره، لكن جسده لشاب عمره 20 عامًا فقط”.

وأفادت الصحيفة بأن الفحوصات الطبية كشفت عن 3 إحصائيات مثيرة، وتمثلت في نسبة الدهون بجسمه، وكتلة العضلات التي يمتلكها، بالإضافة إلى السرعة الكبيرة التي يتمتع بها.

وأظهرت الفحوصات أن نسبة الدهون في جسد رونالدو تصل إلى 7% فقط، وهو ما يقل بنسبة 3% عن النسبة الطبيعية لمن في مثل عمره.

كما كشفت أن رونالدو يمتلك كتلة عضلية تصل إلى 50%، وهي أعلى بحوالي 4% من المتوقع.

ويعد رونالدو أسرع لاعب في كأس العالم 2018 في روسيا، بسرعة وصلت إلى 33.98 كم/ ساعة.

يشار إلى أن رونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد بـ 451 هدفًا، وأصبح أغلى لاعب في تاريخ يوفنتوس والدوري الإيطالي.