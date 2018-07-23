بول بوغبا يبدأ إجراءات العودة ليوفنتوس بعد فشل مفاوضات نادي برشلونة

يبدو أن تأثير انضمام كريستيانو رونالدو للدوري الإيطالي قد ينسحب على بعض النجوم حيث بدأ مينو رايولا وكيل أعمال النجم بول بوغبا بطل كأس العالم مع فرنسا في مفاوضات رحيله عن مانشستر يونايتد، ودخل في مفاوضات مع برشلونة بالفعل لكنها فشلت.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن رايولا استغرق الشهر الماضي في مفاوضات من أجل عرض لاعبه، أغلى لاعب في العالم سابقًا، على العديد من الأندية في ظل رغبته للرحيل عن “أولد ترافورد”.

واستغل رايولا تألق بوغبا في مونديال روسيا وقيادة منتخب بلاده لثاني ألقابه العالمية في محاولة إقناع إدارة يوفنتوس في استعادة الدولي الفرنسي.

ومع وجود رونالدو في تورينو حاليًا بدا أن بوغبا أبلغ إدارة مانشستر يونايتد في رغبته بالرحيل والعودة إلى يوفنتوس واللعب إلى جوار “الدون”.

لكن حقيقة أن مانشستر يونايتد دفع نحو 114 مليون يورو من أجل ضم بوغبا من يوفنتوس قبل عامين تجعل رحيله معقدًا، لكن اللاعب يرى أن “السيدة العجوز” المكان الأمثل بالنسبة له حيث شهد تألقه وجعله أغلى لاعب في العالم في وقت من الأوقات.

وعقب فشل المفاوضات مع برشلونة يحرص رايولا على إنقاذ بوغبا ليصبح الحارس سيرجيو روميرو لاعبه الوحيد في “أولد ترافورد” رغم انضمام العديد من لاعبيه لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في صيف العام 2016.