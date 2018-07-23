بسبب قضية تلاعب.. خصم نقاط من بارما وإيقاف لاعب سنتين في الموسم الجديد للدوري الإيطالي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميًا بقاء نادي بارما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي “السيري آ” لهذا الموسم وعدم هبوطه، بعدما طفت أخيرًا قضية تلاعب في نتائج المباريات كانت تهدد بعودته للدرجة الثانية.

ولكن الاتحاد أعلن خصم 5 نقاط من الفريق في موسمه الجديد مع إيقاف المهاجم إيمانويلي كالايو عامين وغرامة 20 ألف يورو بسبب التورط في التلاعب بالمباريات خلال موسم 2017/18 في السيري ب.

وتم اتهام كالايو بمحاولة التلاعب في النتائج لتواصله مع لاعب منافس، زميل بفريق سابق، قبل مباراة حاسمة للصعود، التي أقيمت أمام مضيفه سبيزيا يوم الـ18 من أيار/مايو الماضي والتي فاز بها بارما 2 / صفر.

وكانت هيئة الادعاء طلبت من محكمة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم خصم نقطتين من إجمالي رصيد بارما في دوري الدرجة الثانية بالموسم الماضي، وبالتالي سيحرم هذا الفريق من الصعود للدرجة الأولى.

وقال كالايو قبل محكمة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: “لم أقصد أي ضرر، رسالات مضحكة مع عدم وجود دوافع خفية، ولم أفكر أبدًا في أنني استطيع أن أجعل منافسينا يتساهلون معنا”.

وكان بارما أعلن إفلاسه في 2015 لكنه حقق انطلاقة بعدها وتدرج بين مسابقات الدوري حتى حسم في الموسم الماضي صعوده إلى دوري الدرجة الأولى.