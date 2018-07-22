ماوريسيو ساري يخطط لصفقة ثلاثية من يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي، يسعى للتعاقد مع 3 لاعبين من يوفنتوس الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة” “يلي ستار”، فإن ساري يريد التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، ولاعبَي الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، والإيطالي دانيلي روجاني.

وأوضحت الصحيفة أن دانييل روغاني، البالغ من العمر 24 عامًا، وافق على شروط شخصية مع البلوز.

وبحسب الصحيفة إن ساري، الذي تعاقد مع تشيلسي بعقد يمتد لـ3 مواسم، أرسل وسيطه ألفالي رامداني إلى إيطاليا، للعمل على ضم اللاعبين الثلاثة.

ويتردد أن بيانيتش يريد مغادرة يوفنتوس الصيف الحالي، كما أنه من المرجح أن يتخلى يوفنتوس عن غونزالو هيغواين، بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وتعاقد تشيلسي مع جورجينهو فريلو من نابولي، بعد وقت قصير من إعلان تعاقده مع ساري، ولم يضم أي لاعب آخر، رغم أن تقارير تحدثت عن اقتراب إدين هازارد، ونغولو كانتي، وويليان وتيبو كورتوا، من مغادرة قلعة ستامفورد بريدج.