رسميًا… استبعاد كريستيانو رونالدو من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

استبعد المدرب الإيطالي ماسيمليانو آليغري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق التي ستسافر إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في الكأس الدولية للأبطال الودية.

وأعلن يوفنتوس، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، قائمة الفريق التي استدعاها آليغري، كما اُستبعد الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا وغونزالو هيغواين، إلى جانب الجناح الكولومبي خوان كوادرادو، لحصولهم على الراحة بعد المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا.

ويحصل رونالدو (33 عامًا) على إجازة ستستمر حتى يوم 30 يوليو الحالي.

وتعاقد يوفنتوس مع رونالدو من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ السيدة العجوز والدوري الإيطالي.

يشار إلى أن يوفنتوس سيلتقي ريال مدريد في الكأس الدولية يوم 4 أغسطس المقبل.