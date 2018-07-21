سكاروني رئيسًا لنادي ميلان الإيطالي حتى 2020 

أعلن نادي آسي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، تعيين باولو سكاروني رئيسًا للنادي خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمقال ماركو فاسوني.

جاء ذلك بناءً على قرار من جمعية المساهمين التي ترغب في بداية مرحلة جديدة تحت الإدارة الأمريكية الجديدة للنادي.

وتم تعيين سكاروني، المستشار التنفيذي السابق لبعض شركات الطاقة مثل (إيني) و(إينيل)، رئيسًا للنادي بالإجماع.

وسيظل في منصبه حتى عام 2020 بجوار كل من ماركو باتوانو وفرانك تويل وجيورجيو فورلاني وستيفانو كوكيريو وسالفاتوري تشيرشيوني وألفريدو كراكا وجيانلوكا دافانزو.

وقال النادي في بيان رسمي: “سيجتمع مجلس الإدارة قريبًا لمراجعة خطة الأعمال الجديدة للنادي، والتي تمثل مسارًا واضحًا لاستعادة وضع الفريق، وسوف يقوم المجلس أيضًا بفحص ميزانية النادي الجديدة”.