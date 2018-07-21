بنزيما يلحق بكريستيانو رونالدو إلى الدوري الإيطالي

أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، وافق على الرحيل عن الفريق الملكي إلى الدوري الإيطالي.

ووفقًا لقناة “سكاي إيطاليا”، فإن ممثلي بنزيما، اجتمعوا، الإثنين الماضي، مع المدير الرياضي لميلان، ماسيمو ميرابيلي، والمدرب غينارو غاتوزو.

وأضافت القناة، أن غاتوزو تواصل مباشرة مع بنزيما الذي وافق بدوره، منذ أيام، على اللعب لصالح النادي الإيطالي، قبل حتى أن يعلم قرار محكمة التحكيم الرياضي، بإلغاء العقوبة التي فرضها “اليويفا”، بإقصاء الفريق من بطولة الدوري الأوروبي.

وأشار المصدر إلى أن ميلان سيمنح بنزيما نفس الراتب الذي يحصل عليه في ريال مدريد، وهو 9 ملايين يورو سنويًا.

ومن المتوقع أن يمتد عقد بنزيما مع ميلان حتى العام 2022.

ولم تكشف القناة موقف ريال مدريد من بيع مهاجمه، خاصة بعد رحيل النجم الأول، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يشار إلى أن بنزيما سخر من تصريحات أوريليو دي لاورينتس رئيس نابولي، حين عقب على إمكانية ضم المهاجم الفرنسي لصفوف الفريق.

وانضم بنزيما البالغ من العمر 30 عامًا إلى ريال مدريد صيف العام 2009، قادمًا من ليون الفرنسي.