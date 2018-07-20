إيقاف رئيس نادي روما 3 شهور.. وغرامة مالية على الشغب الجماهيري 

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، إيقاف رئيس نادي روما الإيطالي جيمس بالوتا ومنعه من حضور مباريات فريقه لمدة 3 شهور.

ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت: “تقرر إيقاف بالوتا لمدة 3 شهور بعد تصريحاته ضد الحكام، عقب مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي”.

وأضاف البيان: “بخلاف عقوبة الإيقاف، تم فرض غرامة مالية على بالوتا وقدرها 19 ألف يورو”.

وأوضح البيان: “وقع الاتحاد الأوروبي غرامة مالية على نادي روما قدرها 50 ألف يورو؛ بسبب أعمال الشغب التي حدثت من قبل جماهيره في إنجلترا”.

يذكر أن ريال مدريد الإسباني توّج بلقب دوري الأبطال بعد فوزه على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف لهدف.