“لماذا أضم لاعبين عجزة؟”.. رئيس نابولي يرد على تقارير مفاوضات كريم بنزيما ودي ماريا

أكد أوريليو دي لورينتس، رئيس نابولي الإيطالي، أن الأخبار التي ربطت فريقه بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، والجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا، لاعب باريس سان جرمان، غير صحيحة لكونهما لا يدخلان ضمن أهداف الفريق المستقبلية.

وقال دي لورنتيس في تصريح للصحافة الإيطالية اليوم الجمعة: “أنشيلوتي يعرف أنني أريد التعاقد مع لاعبين شباب، ماذا أفعل مع كل الاحترام بلاعبين عجزة؟، ليس عليّ إرضاء الجماهير، عليهم التزام الهدوء حتى نتمكن من القيام بعملنا”.

وربطت عدة تقارير إعلامية عدة لاعبين بفريق نابولي، من بينهم بنزيما ودي ماريا والأوروغوياني إيدينسون كافاني وكلهم تجاوزا 30 عامًا.

ويبحث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن صفقات لفريقه للبقاء قريبًا في المنافسة مع يوفنتوس محليًا، والتطور قاريا في دوري أبطال أوروبا.

ورغم عدم رغبته في ضم الثنائي بنزيما ودي ماريا، لكن رئيس نابولي فتح الباب لعودة لاعبه السابق إيدينسون كافاني، المحبوب من جماهير الفريق، موضحًا: “كافاني يربح 20 مليون دولار كل 10 أشهر، إن اتصل بي وقال إنه مستعد للتنازل عن نصفها فسيكون جيدًا، وبإمكاننا التفاوض معه لكوننا في إيطاليا لا نستطيع دفع راتب أكثر، لكنه لن يستطيع التخلي عن راتب ضخم، كافاني يحب نابولي لكن عودته لا أعتقد أنها ممكنة بسهولة”.