محكمة تبطل قرار حرمان ميلان من المشاركة بالدوري الأوروبي

قال مصدر مطلع اليوم الجمعة، إن محكمة التحكيم الرياضية أبطلت قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، بحرمان نادي ميلان الإيطالي من المشاركة في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي العقوبة الشهر الماضي، بعد تحقيق في الشؤون المالية للنادي الإيطالي، لتحديد وقت توافقها مع قواعد اللعب المالي النظيف، وقال إن ميلان لم يثبت بشكل كاف تمتعه باستقرار مالي.

وبعدها استحوذ صندوق التحوط الأمريكي إيليوت على النادي المثقل بالديون من رجل الأعمال الصيني لي يونغهونغ وتعهد بضخ 50 مليون يورو للمساعدة في استقرار أموره المالية. واشترى لي النادي العام الماضي من سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق بمساعدة إيليوت لكنه فشل في الوفاء بديونه.

وقالت المحكمة في بيان إن الاتحاد الأوروبي للعبة لم يأخذ في اعتباره بعض العناصر المهمة وقت اتخاذ القرار “خاصة أن الوضع المالي الحالي للنادي تحسن بعد تغيير الإدارة مؤخرًا”.

وأشارت إلى أن القضية ستعود إلى الاتحاد الأوروبي “لإصدار إجراء انضباطي جديد ومناسب على أساس الوضع المالي الحالي للنادي”.